Главе ООН посоветовали признать, что войну в Сирии остановили не американцы

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что ООН слабо выполняет свои функции и прилагает недостаточно усилий для урегулирования ситуации в Сирии. Об этом он рассказал ФБА «Экономика сегодня».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность о ситуации в Сирии. По мнению Джабарова, в актуальных документах ООН забота о сирийцах никак не отражается, зато просматривается критика в отношении стран, которые стремятся достичь мира в стране.

«От ООН хотелось бы видеть большего, но, к сожалению, мы видим, что ситуация в мире такова, что позиции этой организации в мире значительно ослабли, и многие ведущие акторы этой структуры действуют на основе указаний из Вашингтона. Что касается Сирии, то по этой проблеме вряд ли у кого-то есть сомнения, и тот же Гутерреш прекрасно понимает, кто там остановил войну», — заключает Джабаров.

Джабаров обращает внимание, что выраженное Гутеррешем беспокойство – это реакция ООН на то, что Россия и Китай наложили вето на резолюцию о гуманитарной помощи Сирии. По мнению российской стороны, существующий вариант резолюции уже устарел и приносит мало реальной пользы сирийскому народу, поэтому РФ предложила свой вариант. Он предусматривает продление трансграничных поставок на полгода и всего через два пункта пропуска.

Также обеспокоенность Гутерреша соответствует западной критике турецкой военной операции «Источник мира», целью которой является защитить мирное население Сирии от курдских бандформирований. Турция и Москва подписали меморандум, согласно которому вместе патрулируют буферную зону, чтобы обезопасить сирийцев от террористов.

Таким образом, заявление Гутерреша получается неоднозначным со стороны ООН. По сути, своим заявлением он показал направленность ООН против сил, которые нацелены на реальное восстановление мира в Сирии. Связано это, прежде всего, с военными США, которые сотрудничают с курдскими террористами, чтобы незаконно вывозить и перепродавать сирийскую нефть.

Джабаров подчеркнул, что именно действия России пресекли разрастание террористических группировок на территории Сирии, и явно не Россия виновник сложившейся в стране тяжелой ситуации.

«Даже если брать эскалацию ситуации на северо-западе Сирии, то отнюдь не действия России привели к этому. Вместо того, чтобы объединить усилия всех государств мира по нормализации ситуации в Сирии, мы сегодня слышим такую риторику», — констатирует Джабаров.

Джабаров убежден, что ООН может способствовать улучшению ситуации в Сирии, а именно помочь с проведением выборов и налаживанием конституционного процесса, но вместо этого ООН обвиняет Россию во вредоносном вмешательстве в дела Сирии.

«Вместо этого появляются заявления непонятного смысла, которые никакой нагрузки не несут. Россия же помогает Сирии, как может, и сегодня российские военные ставят вопрос о восстановлении Ракки», — резюмирует Джабаров.

Тем временем сирийские территории, на которых присутствуют США, почти разрушены и люди там живут в несносных условиях. Однако ООН не обращают на это должного внимания.