Япония намерена подписать мирный договор с Россией, заявил Абэ

Япония намерена подписать мирный договор с Россией, заявил японский премьер Синдзо Абэ в ходе встречи с журналистами в городе Чэнду после встречи с главой Южной Кореи и премьер-министром Китая.

По словам Синдзо Абэ, Япония нацелена на решение вопроса по Курилам с Россией в рамках мирного договора.

«Мы заключим мирный договор, решив территориальный вопрос, что считаем своим долгом», — сообщил премьер-министр Японии.

Кроме того, Япония собирается активизировать отношения с КНР, сообщил Синдзо Абэ премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну. По его словам, он очень ждет визита китайской делегации в Токио весной 2020 года, так как это в очередной раз продемонстрирует желание обеих стран поддерживать мир и стабильность в регионе.