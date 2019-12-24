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14:21   24 Декабря 2019
Весь мир

Япония намерена подписать мирный договор с Россией, заявил Абэ

Япония намерена подписать мирный договор с Россией, заявил Абэ

Япония намерена подписать мирный договор с Россией, заявил японский премьер Синдзо Абэ в ходе встречи с журналистами в городе Чэнду после встречи с главой Южной Кореи и премьер-министром Китая.

По словам Синдзо Абэ, Япония нацелена на решение вопроса по Курилам с Россией в рамках мирного договора.

«Мы заключим мирный договор, решив территориальный вопрос, что считаем своим долгом», — сообщил премьер-министр Японии.

Кроме того, Япония собирается активизировать отношения с КНР, сообщил Синдзо Абэ премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну. По его словам, он очень ждет визита китайской делегации в Токио весной 2020 года, так как это в очередной раз продемонстрирует желание обеих стран поддерживать мир и стабильность в регионе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #япония #политика #весь мир #синдзо абэ

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