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14:17   24 Декабря 2019
Россия

Традиционный Рождественский мир провозгласили в Таллине

Традиционный Рождественский мир провозгласили в Таллине

Мэр Таллина Михаил Кылварт, следуя давней традиции, провозгласил во вторник, 24 декабря, из окна городской ратуши традиционный Рождественский мир. По информации мэрии эстонской столицы, под бой часов на ратуше Кылварт зачитал народу исторический текст и провозгласил Рождественский мир, который продлится до 13 января​​​.

Рождество в Эстонии отмечают с 24 по 26 декабря. Эти дни — выходные. Мэр обратился к жителям города со словами, которые впервые произнесла шведская королева Кристина 350 лет назад.

«Да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно», — зачитал мэр Таллина традиционный текст.

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Автор: Анатолий Кубарев
#эстония #общество #таллин #рождество

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