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14:27   24 Декабря 2019
Россия

Недоюристам ФБК не удалось «спасти» Шаведдинова от армии

Недоюристам ФБК не удалось «спасти» Шаведдинова от армии

Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», попавшего в реестр иностранных агентов, Руслан Шаведдинов в соответствии с законом отдаст долг Родине, несмотря на крики либералов о якобы похищении, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Призывник несколько месяцев уклонялся от армии. Его даже задерживали из-за игнорирования повесток, как сообщали авторы telegram-канала «338». 28 октября он все же прибыл в военкомат, однако в сопровождении адвоката. Здесь он прошел медосмотр и получил статус «годен», а также повестку. Активист решил опротестовать решение и обратился в суд, но там ему отказали. Тогда он пошел к вышестоящей инстанции, но и здесь подтвердили законность действий сотрудников военкомата.

Недоюристам ФБК не удалось «спасти» Шаведдинова от армии

Недоюристам ФБК не удалось «спасти» Шаведдинова от армии

Примечательно, что либеральная пресса извращала мероприятия, которые проводили правоохранители в связи с уклонением Шаведдинова от службы, называя это «политическим преследованием».

Недоюристам ФБК не удалось «спасти» Шаведдинова от армии

Сейчас же сотрудника ФБК забрали в армию. По данным блогера Илиаса Меркури, юного бойца видели на Ярославском вокзале столицы, откуда он должен отправиться на Дальний Восток. Однако блокер Алексей Навальный утверждает, что его соратника мобилизовали в Архангельск.

Недоюристам ФБК не удалось «спасти» Шаведдинова от армии

После появления это новости либеральные СМИ запестрили статьями, где прописанную в законе обязанность называли «похищением» и «давлением на оппозицию». Многие дезинформируют общественность, называя отправку призывника якобы незаконной.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #армия #призыв #фбк

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