Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», попавшего в реестр иностранных агентов, Руслан Шаведдинов в соответствии с законом отдаст долг Родине, несмотря на крики либералов о якобы похищении, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Призывник несколько месяцев уклонялся от армии. Его даже задерживали из-за игнорирования повесток, как сообщали авторы telegram-канала «338». 28 октября он все же прибыл в военкомат, однако в сопровождении адвоката. Здесь он прошел медосмотр и получил статус «годен», а также повестку. Активист решил опротестовать решение и обратился в суд, но там ему отказали. Тогда он пошел к вышестоящей инстанции, но и здесь подтвердили законность действий сотрудников военкомата.

Примечательно, что либеральная пресса извращала мероприятия, которые проводили правоохранители в связи с уклонением Шаведдинова от службы, называя это «политическим преследованием».

Сейчас же сотрудника ФБК забрали в армию. По данным блогера Илиаса Меркури, юного бойца видели на Ярославском вокзале столицы, откуда он должен отправиться на Дальний Восток. Однако блокер Алексей Навальный утверждает, что его соратника мобилизовали в Архангельск.

После появления это новости либеральные СМИ запестрили статьями, где прописанную в законе обязанность называли «похищением» и «давлением на оппозицию». Многие дезинформируют общественность, называя отправку призывника якобы незаконной.