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ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
13:54   24 Декабря 2019
Весь мир

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

Организация объединенных наций должна приложить больше усилий для урегулирования в сирийской провинции Идлиб. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел ветеран Службы внешней разведки, член Совета Федерации Игорь Морозов, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша остановить войну на северо-западе Сирии.

«Конечно там непростая ситуация, поскольку все джихадисты собраны там, и они продолжают оттуда проводить наступательные операции, террористические акты против правительственных войск в Сирии и мирных городов», — сказал Морозов.

Гутерриш обеспокоен масштабами военной операции и потоками беженцев на северо-западе САР. В заявлении генсека говорится о десятках жертв и по меньше мере 80 тысяч гражданских, которые были вынуждены покинуть свои дома. Только 30 тысяч человек за последнюю неделю.

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

Усилий международной организации для поддержания мира пока недостаточно, однако сирийское руководство во главе с президентом Башаром Асадом в свою очередь делает все возможное для урегулирования, полагает сенатор.

«ООН, как мне кажется, должна более активно участвовать в урегулировании в Идлибе», — заключил Морозов.

Об атаке боевиков террористических группировок «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ансар ат-Таухид» и «Хуррас ад-Дин» на позиции сирийской армии на прошлой неделе сообщил глава Центра РФ по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

По его данным, около 300 джихадистов попытались прорвать позиции правительственных сил в районе Аджаз - Телль-Хазна после артподготовки. Продвинувшись на полтора километра нападавшие были вынуждены отступить под ударами авиации и артиллерии. Позднее террористы попытались прорваться на участке Суккаят – Зарзур, но вновь безуспешно. Они потеряли до 200 человек убитым и ранеными. На фоне активизации террористов только за одни сутки Идлиб покинули не менее 18 тысяч гражданских.

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Автор: Максим Сахаров
#сирия #идлиб #оон #гутерриш

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