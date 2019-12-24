ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

Организация объединенных наций должна приложить больше усилий для урегулирования в сирийской провинции Идлиб. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел ветеран Службы внешней разведки, член Совета Федерации Игорь Морозов, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша остановить войну на северо-западе Сирии.

«Конечно там непростая ситуация, поскольку все джихадисты собраны там, и они продолжают оттуда проводить наступательные операции, террористические акты против правительственных войск в Сирии и мирных городов», — сказал Морозов.

Гутерриш обеспокоен масштабами военной операции и потоками беженцев на северо-западе САР. В заявлении генсека говорится о десятках жертв и по меньше мере 80 тысяч гражданских, которые были вынуждены покинуть свои дома. Только 30 тысяч человек за последнюю неделю.

Усилий международной организации для поддержания мира пока недостаточно, однако сирийское руководство во главе с президентом Башаром Асадом в свою очередь делает все возможное для урегулирования, полагает сенатор.

«ООН, как мне кажется, должна более активно участвовать в урегулировании в Идлибе», — заключил Морозов.

Об атаке боевиков террористических группировок «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ансар ат-Таухид» и «Хуррас ад-Дин» на позиции сирийской армии на прошлой неделе сообщил глава Центра РФ по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.

По его данным, около 300 джихадистов попытались прорвать позиции правительственных сил в районе Аджаз - Телль-Хазна после артподготовки. Продвинувшись на полтора километра нападавшие были вынуждены отступить под ударами авиации и артиллерии. Позднее террористы попытались прорваться на участке Суккаят – Зарзур, но вновь безуспешно. Они потеряли до 200 человек убитым и ранеными. На фоне активизации террористов только за одни сутки Идлиб покинули не менее 18 тысяч гражданских.