Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

 Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском

Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

 Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском

Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
14:32   24 Декабря 2019
Весь мир

Военный эксперт сравнил политику Турции в Ливии с танком

Военный эксперт сравнил политику Турции в Ливии с танком

Израиль выступает категорически против меморандума и сотрудничестве и демаркации морских границ, который Турция подписала с так называемым Правительством национального согласия Ливии.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение о сотрудничестве и демаркации морских границ с главарем так называемого ПНС Ливии Файезом Сарраджем. Многие страны и в том числе Израиль выступили против.

«Мы против соглашения Анкары и Триполи, однако это вовсе не означает, что мы направим в эту зону военные суда», — отреагировал на документ глава израильского МИД Исраэль Кац.

Федеральное агентство новостей побеседовало с военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона», директором Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорем Коротченко. Эксперт убежден, что Турция будет действовать только в своих интересах, а Израиль никак не сможет на это повлиять.

Одной из важных причин, по которой Израиль выступает против соглашения Турции и ПНС является то, что после его подписания становится невозможным строительство морского газопровода из Израиля без согласия турецкой стороны. Однако Израиль, Греция и греческая община Кипра все равно намерены подписать соответствующее соглашение.

«Они могут подписывать хоть 20 соглашений! Турция — самодостаточная, мощная в экономическом и военном отношении страна. Будет кризис, не будет кризиса — Турция будет двигаться вперед, как танк, в данном вопросе, и позиция МИД Израиля не повлияют никак на намерения Анкары, точно так же, как попытки Кипра и Греции блокировать эти решения», — прокомментировал вероятное соглашение между сторонами Коротченко.

Военный эксперт также добавил, что законность турецкий действия в этом контексте достаточно спорна.

«Международное право в наше время — вещь довольно своеобразная. Насколько законна была военная операция НАТО против Ливии? Насколько законны были удары НАТО по Югославии? Каждая страна или военная организация, которая обладает соответствующей решимостью, волей и военным потенциалом будет реализовывать то, что она считает нужным, мотивируя и объясняя это соответствием нормам международного права и своей собственной позицией. Поэтому Турция в данном случае будет, опираясь на него заявлять о том, что она в полном праве вести данные разработки», — объяснил он.

Также Коротченко отметил, что не стоит забывать о численности турецкой армии, которая по масштабам вторая после США в НАТО, кроме того, напомнил эксперт, он имеет опыт боевых действий. В то же время, по его словам, международное право похоже на «дышло» и «каждый разворачивает его, как ему угодно».

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#турция #ливия #израиль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...