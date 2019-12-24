Военный эксперт сравнил политику Турции в Ливии с танком

Израиль выступает категорически против меморандума и сотрудничестве и демаркации морских границ, который Турция подписала с так называемым Правительством национального согласия Ливии.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение о сотрудничестве и демаркации морских границ с главарем так называемого ПНС Ливии Файезом Сарраджем. Многие страны и в том числе Израиль выступили против.

«Мы против соглашения Анкары и Триполи, однако это вовсе не означает, что мы направим в эту зону военные суда», — отреагировал на документ глава израильского МИД Исраэль Кац.

Федеральное агентство новостей побеседовало с военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона», директором Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорем Коротченко. Эксперт убежден, что Турция будет действовать только в своих интересах, а Израиль никак не сможет на это повлиять.

Одной из важных причин, по которой Израиль выступает против соглашения Турции и ПНС является то, что после его подписания становится невозможным строительство морского газопровода из Израиля без согласия турецкой стороны. Однако Израиль, Греция и греческая община Кипра все равно намерены подписать соответствующее соглашение.

«Они могут подписывать хоть 20 соглашений! Турция — самодостаточная, мощная в экономическом и военном отношении страна. Будет кризис, не будет кризиса — Турция будет двигаться вперед, как танк, в данном вопросе, и позиция МИД Израиля не повлияют никак на намерения Анкары, точно так же, как попытки Кипра и Греции блокировать эти решения», — прокомментировал вероятное соглашение между сторонами Коротченко.

Военный эксперт также добавил, что законность турецкий действия в этом контексте достаточно спорна.

«Международное право в наше время — вещь довольно своеобразная. Насколько законна была военная операция НАТО против Ливии? Насколько законны были удары НАТО по Югославии? Каждая страна или военная организация, которая обладает соответствующей решимостью, волей и военным потенциалом будет реализовывать то, что она считает нужным, мотивируя и объясняя это соответствием нормам международного права и своей собственной позицией. Поэтому Турция в данном случае будет, опираясь на него заявлять о том, что она в полном праве вести данные разработки», — объяснил он.

Также Коротченко отметил, что не стоит забывать о численности турецкой армии, которая по масштабам вторая после США в НАТО, кроме того, напомнил эксперт, он имеет опыт боевых действий. В то же время, по его словам, международное право похоже на «дышло» и «каждый разворачивает его, как ему угодно».