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14:41   24 Декабря 2019
Весь мир

Другие страны не хотят вместе с Россией оказываать гуманитарную помощь Сирии

Другие страны не хотят вместе с Россией оказываать гуманитарную помощь Сирии

Одной из главных целей России в Сирии, после ликвидации там террористических группировок, является недопущение гуманитарной катастрофы.

Об этом во вторник в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» заявил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

Накануне российские военные провели в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейра две гуманитарные акции, раздав мирным жителям 850 продовольственных наборов весом почти пять тонн. Об этом на очередном брифинге рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков, который также отметил, что с начала стабилизации ситуации в Сирии российская сторона провела там уже 2299 подобных гуманитарных акций.

По словам депутата ГД Юрия Швыткина, в Сирии осознают, какую роль в стране играет российская группировка сил, которая борется за восстановление мирной жизни для гражданского населения, раздает продовольствие и восстанавливает инфраструктуру. При этом, отметил парламентарий, другие страны, присутствующие в САР, не разделяют этой позиции РФ.

«Мы обратились с соответствующим предложением к странам ЕС, чтобы они обратили внимание и помогли оказать соответствующую гуманитарную помощь, но пока что никаких шагов с их стороны не наблюдается. Это вызывает сожаления», - подчеркнул Швыткин.

Депутат также отметил, что после того, как в Сирии при поддержке России была уничтожена террористическая группировка ИГ* (запрещенная в РФ решением Верховного суда), осталась задача – наладить мирную жизнь сирийцев, тем более, что там еще продолжаются периодические вылазки отдельных разрозненных вооруженных бандформирований, а большая часть промышленных производств страны лежит в руинах. В связи с этим сохраняется необходимость оказывать сирийцам помощь.

Другие страны не хотят вместе с Россией оказываать гуманитарную помощь Сирии

Накануне в Совете безопасности ООН рассматривался проект российской резолюции по трансграничной медицинской и гуманитарной помощи Сирии, который учитывал произошедшие в этой стране за время военного конфликта изменения. Однако СБ ООН не принял подготовленную российской стороной резолюцию.

* - Другие страны не хотят вместе с Россией оказываать гуманитарную помощь Сирии

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Автор: Александр Люблинский
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