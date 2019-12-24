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14:44   24 Декабря 2019
Россия

ВЦИОМ рассказал, как вырос уровень удовлетворенности россиян жизнью за 20 лет

ВЦИОМ рассказал, как вырос уровень удовлетворенности россиян жизнью за 20 лет

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров ходе мультимедийного круглого стола «Россия: 20 лет изменений» рассказал о том, как за это время изменился уровень удовлетворенности россиян своей жизнью. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня».

По его словам, уровень удовлетворенности населения РФ за два десятилетия скорее не упал, а вырос. В наименьшей степени рост наблюдается по такому параметру, как круг общения.

Кроме того, увеличилось число людей довольных уровнем своего образования. 20 лет назад их было лишь 57%, на сегодняшний день 81%. Это не означает, что уровень образования вырос. Вырос уровень удовлетворенности образованием даже в самой низкой группе — неполное среднее. Иметь сегодня средне-специальное образование уже не позорно, можно найти неплохую работу и нормально устроиться в жизни, отметил глава ВЦИОМ.

В настоящее время 78% опрошенных удовлетворены тем, как питаются их семьи. Двадцать лет назад этот показатель был почти в два раза ниже. При этом удовлетворенность состоянием здоровья увеличилась не сильно.

«Почти не улучшилось. Это одна из тех немногих сфер, где существенного скачка достичь за эти два десятилетия не удалось», — заметил Федоров.

ВЦИОМ рассказал, как вырос уровнь удовлетворенностью россиян жизнью за 20 лет

Экология для россиян пока тоже является наболевшей темой. По данным ВЦИОМ, 57% удовлетворены состоянием экологии в пункте проживания. Аналогичная ситуация с материальным положением семьи. Им удовлетворенны пока меньше половины опрошенных.

В 2000 году женщины были существенно меньше удовлетворены жизнью, чем мужчины. 20 лет спустя гендерные различия почти стерлись.

Максимум удовлетворенности жизнью в целом фиксируются в молодой аудитории. Чем старше, тем ниже этот показатель. Наиболее удовлетворены положением в обществе люди от 18 до 24 лет. Однако не все так плохо с более старшим поколением как 20 лет назад.

«С течением времени мы видим, что максимум неудовлетворенности в предпенсионной группе. Но затем ситуация выравнивается. И в группе 60+ эти доли сравниваются. Пенсионеры не как 20 лет назад. Сегодня картина совсем другая и пенсионеры вышли из зоны постоянной бедности и неуверенности в завтрашнем дне», — подчеркнул Федоров.

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Автор: София Синицына
#опрос #вциом #уровень жизни #удовлетворение

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