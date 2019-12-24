ВЦИОМ рассказал, как вырос уровень удовлетворенности россиян жизнью за 20 лет

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров ходе мультимедийного круглого стола «Россия: 20 лет изменений» рассказал о том, как за это время изменился уровень удовлетворенности россиян своей жизнью. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня».

По его словам, уровень удовлетворенности населения РФ за два десятилетия скорее не упал, а вырос. В наименьшей степени рост наблюдается по такому параметру, как круг общения.

Кроме того, увеличилось число людей довольных уровнем своего образования. 20 лет назад их было лишь 57%, на сегодняшний день 81%. Это не означает, что уровень образования вырос. Вырос уровень удовлетворенности образованием даже в самой низкой группе — неполное среднее. Иметь сегодня средне-специальное образование уже не позорно, можно найти неплохую работу и нормально устроиться в жизни, отметил глава ВЦИОМ.

В настоящее время 78% опрошенных удовлетворены тем, как питаются их семьи. Двадцать лет назад этот показатель был почти в два раза ниже. При этом удовлетворенность состоянием здоровья увеличилась не сильно.

«Почти не улучшилось. Это одна из тех немногих сфер, где существенного скачка достичь за эти два десятилетия не удалось», — заметил Федоров.

Экология для россиян пока тоже является наболевшей темой. По данным ВЦИОМ, 57% удовлетворены состоянием экологии в пункте проживания. Аналогичная ситуация с материальным положением семьи. Им удовлетворенны пока меньше половины опрошенных.

В 2000 году женщины были существенно меньше удовлетворены жизнью, чем мужчины. 20 лет спустя гендерные различия почти стерлись.

Максимум удовлетворенности жизнью в целом фиксируются в молодой аудитории. Чем старше, тем ниже этот показатель. Наиболее удовлетворены положением в обществе люди от 18 до 24 лет. Однако не все так плохо с более старшим поколением как 20 лет назад.