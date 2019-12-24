Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, чтобы узнать, сколько жителей Украины поддерживают перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Так, в первую дату праздник встречают в России, а во вторую — в Европе.

Оказалось, что лишь четверть украинцев готовы «жить как в Европе». Почти 65 процентов респондентов все еще не готовы к подобным переменам. Для семи процентов данный вопрос оказался безразличен, а у четырех процентов возникли трудности с ответом.

Специалисты отметили увеличение числа жителей Украины, готовых к переносу Рождества: в прошлом году лишь 15 процентов поддерживали инициативу. Больше всего людей, стремящихся к празднованию по европейскому образцу, сосредоточено на западе страны. А самое малое количество — на востоке.

В опросе поучаствовали две тысячи украинцев в возрасте от 18 лет. Все они проживают на территориях Украины, подконтрольных Киеву.