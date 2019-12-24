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13:55   24 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, чтобы узнать, сколько жителей Украины поддерживают перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Так, в первую дату праздник встречают в России, а во вторую — в Европе.

Оказалось, что лишь четверть украинцев готовы «жить как в Европе». Почти 65 процентов респондентов все еще не готовы к подобным переменам. Для семи процентов данный вопрос оказался безразличен, а у четырех процентов возникли трудности с ответом.

Специалисты отметили увеличение числа жителей Украины, готовых к переносу Рождества: в прошлом году лишь 15 процентов поддерживали инициативу. Больше всего людей, стремящихся к празднованию по европейскому образцу, сосредоточено на западе страны. А самое малое количество — на востоке.

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

В опросе поучаствовали две тысячи украинцев в возрасте от 18 лет. Все они проживают на территориях Украины, подконтрольных Киеву.

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Автор: Анна Манц
#европа #украина #праздник #перенос #рождество

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