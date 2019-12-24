Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

В понедельник, 23 декабря, Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование границы в Сирии в провинции Хасака, сообщают в Министерстве обороны РФ. Патруль стартовал от населенного пункта Шейрек и преодолел маршрут примерно в 40 километров.

Подобное совместное патрулирование позитивно влияет на урегулирование ситуации в Сирии, считает журналист, военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В своем комментарии для корреспондента Nation News эксперт отметил, что договоренности между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом крайне важны.

«Это важно и для стабилизации ситуации в стране. А что касается сочинского меморандума, то он реализуется успешно, военные двух стран осуществляют патрулирование зоны, из которой выведены боевые отряды курдов», — заявил Коротченко.

22 октября этого года Турция и Россия подписали меморандум о взаимопонимании. Некоторые пункты касались, в частности, ввода на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов досрочно завершен, после чего началось российско-турецкое патрулирование.