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13:50   24 Декабря 2019
Россия

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь. Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра столицы, в новогоднюю ночь наземный транспорт, а также метро и МЦК будут работать без перерывов. При этом поездка будет бесплатной с 20:00 31 декабря до 6 утра 1 января. Кроме того, парковки на улицах будут бесплатными с 1 по 8 января включительно, то есть все новогодние каникулы. Исключение составят парковки со шлагбаумом, они будут работать по действующим тарифам.

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что на портале «Московский транспорт» можно ознакомиться со схемой перекрытия улиц, чтобы выбрать оптимальный маршрут для поездок и не мешать пешеходам.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #собянин #транспорт #общество #новый год

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