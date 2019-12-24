Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь. Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра столицы, в новогоднюю ночь наземный транспорт, а также метро и МЦК будут работать без перерывов. При этом поездка будет бесплатной с 20:00 31 декабря до 6 утра 1 января. Кроме того, парковки на улицах будут бесплатными с 1 по 8 января включительно, то есть все новогодние каникулы. Исключение составят парковки со шлагбаумом, они будут работать по действующим тарифам.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что на портале «Московский транспорт» можно ознакомиться со схемой перекрытия улиц, чтобы выбрать оптимальный маршрут для поездок и не мешать пешеходам.