Лидеры России и Азербайджана обсудили двустороннее взаимодействие

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил президента с днем рождения. Главы двух стран также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Владимир Путин отметил, что Алиев внес огромный вклад в отношения стратегического партнерства между Баку и Москвой. Президент России отметил, что под руководством Алиева Азербайджан «уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене».

Путин выразил надежду на продолжение совместной плодотворной работы. Говоря о взаимодействии России и Азербайджана, лидеры обсудили открытие моста через реку Самур на азербайджано-российской границе. Этот проект, по мнению Путина и Алиева, внесет ощутимый вклад в углубление расширенного сотрудничества.

На азербайджано-российской границе во вторник, 24 декабря, ввели в эксплуатацию автомобильный мост через реку Самур. Церемония открытия моста прошла при участии главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, а также вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.