Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Электронные сигареты на законодательном уровне хотят уравнять с табачными изделиями на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в личном Telegram-канале по итогам заседания Кабинета министров 24 декабря.

«Правительство инициировало изменения в законодательство, которое упорядочивает обращение электронных сигарет на Украине… Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам», — указано в посте.

Как пояснил чиновник, электронные средства нельзя будет использовать, например, в общественных местах, как и обычные сигареты. Помимо этого, власти намерены запретить рекламу данных продуктов. Ожидается, что такое решение защитит здоровье населения Украины от пагубного воздействия табака.

Сроки изменения законодательства в этой сфере на данный момент неизвестны.