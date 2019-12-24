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13:35   24 Декабря 2019
Россия

Цирковых животных в России начнут обеспечивать пожизненным содержанием с 2020 года

Цирковых животных в России начнут обеспечивать пожизненным содержанием с 2020 года

Цирковых животных в России начнут обеспечивать пожизненным содержанием с 2020 года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам Бурматова «пенсии» для цирковых животных начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Кроме того, в будущем году под запрет попадают препараты, которые повышают «эффективность» животных в цирке, так как они наносят вред здоровью.

Также если требования содержания животных в цирке будут нарушены, зверей у цирка могут конфисковать, передает Агентство городских новостей «Москва».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #животные #цирк

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