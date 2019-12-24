Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доходы россиян в 2019 году выросли из-за повышения зарплат, пенсий и пособий, а также замедления темпов инфляции. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Силуанов убежден, что главная причина, по которой выросли доходы россиян – это перелом тенденции, которую не удавалось переломить ранее.

«Вот это самое главное — перелом той тенденции, которую мы наблюдали последние годы. За счет чего это произошло? За счет роста заработных плат, за счет роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции. И за счет снижения темпов инфляции», – пояснил министр.

Силуанов добавил, что в этом году пенсии, зарплаты и пособия росли быстрее инфляции, а сама инфляция снизилась.

«Я считаю, что это важнейший конечный показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше», — сказал Силуанов.

По словам министра, ранее реальные доходы россиян не росли и даже оставались в минусе. Силуанов пояснил, что реальные доходы – это доходы, из которых уже вычли обязательные платежи и скорректировали их на инфляцию.

По данным Росстата, реальные доходы населения сокращались с 2014 года. В 2018-м был зафиксирован рост на 0,2 процента. За девять месяцев этого года рост реальных доходов россиян составил 0,8 процента в годовом выражении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты в стране растут, но реальные доходы остаются прежними. Президент призвал правительство добиться повышения реальных доходов россиян, так как считает этот показатель одним из ключевых индикаторов экономического развития.