Вдова Владимира Когана получила в наследство банк «Уралсиб», который спас ее муж

Вдова Владимира Когана Людмила Коган унаследовала 81,81% акций банка «Уралсиб». Об этом сообщает РБК.

Предприниматель и государственный деятель Владимир Коган в 2015 году выиграл аукцион на санацию банка «Уралсиб» и стал его основным владельцем и первым физическим лицом, ставшим сенатором банка. Восстановление банка было рассчитано завершить к 2025 году, Коган привлек депозиты АСВ на сумму более 90 миллиардов рублей. Однако 20 июня 2019 года Коган скончался после продолжительной комы, которая наступила после инсульта, случившегося с ним в 2018 году.

Банк унаследовала вдова бизнесмена Людмила Коган, которая, по сообщению его представителей вступила в владение большинством акций 23 декабря 2019 года. Ведь по закону вступить в права наследования можно только через полгода после смерти наследодателя.

Ранее представитель ЦБ заявлял, что рассматривается вопрос замены инвестора, однако этот процесс сможет начаться только после определения наследников Владимира Когана.