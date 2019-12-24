Выплаты долгожителям в Крыму увеличили в пять раз

Социальные выплаты гражданам, которым в 2020 году исполнится 100 и более лет, в республике Крым увеличат в пять раз – с 10 тысяч рублей до 50 тысяч.

Об этом во вторник сообщила вице-премьер правительства республики Крым, министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«С 1 января 2020 года выплата увеличится с 10 тысяч рублей до 50 тысяч», — сообщила Романовская в ходе заседания правительства Республики.

Также министр уточнила, что на данный момент в Крыму проживает 95 долгожителей – граждан, которые отметят в наступающем году столетний юбилей, или уже перешагнули этот рубеж.