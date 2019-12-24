Глава ОСК предложил использовать недостроенные корабли в качестве мишеней

Долгострои сильно снижают среди молодежи привлекательность завода как работодателя. Об этом сообщил во вторник, 24 декабря, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на совещании в Совете Федерации. По его словам, корабли, которые долгое время стоят на заводах недостроенными, и до которых никому нет дела, можно использовать в качестве мишеней.

Член комитета по экономической политике Иван Абрамов (представляет Амурскую область) добавил, что на одном из заводов региона уже 20 лет стоит недостроенное судно, которое принадлежит Федеральному агентству по рыболовству. Судно «катают туда-сюда», поэтому нужно «найти применение» долгострою.

«Кстати, легко. Нам всегда не хватает подвижных мишеней», — ответил Рахманов.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что корабль строили как рыбоохранное судно, а сейчас таких полномочий у ведомства нет, так как их передали пограничникам. Судно, по его словам, скорее всего, спишут.