Заседание по делу историка Соколова перенесли на полтора часа из-за лжеминирования суда

Историку Олегу Соколову продлили арест до 9 апреля 2020 года, такое решение принял Басманный суд Москвы. Постановление огласила судья Валентина Левашова. Включительно до 9 апреля Соколов пробудет под арестом, передает РИА Новости.

При этом заседание было отложено на полтора часа из-за эвакуации после сообщения о лжеминировании, волна которых вторую неделю продолжается в столице и ряде регионов РФ. После проверки суд приступил к рассмотрению вопроса о мере пресечения для Соколова. Защита планировала, что его выпустят под домашний арест, так как его родителям нужен уход, но суд оставил Соколова в СИЗО.

Олег Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в столичном психиатрии им. Сербского, поэтому на заседании его не было. Дело историка передали в центральный аппарат СК РФ, а самого его перевели в Бутырский следственный изолятор города Москвы из Петербурга.

Историка Олега Соколова подозревают в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следователей, 63-летний Соколов застрелил девушку из обреза в своей квартире, а затем расчленил ее и через несколько дней пытался избавиться от частей тела погибшей в реке Мойке, где его увидели очевидцы.