На границе России и Азербайджана открыли мост через реку Самур

На азербайджано-российской границе ввели в эксплуатацию автомобильный мост через реку Самур. В церемонии открытия переправы приняли участие представители обеих стран.

Церемония открытия моста прошла при участии главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, а также вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. Орешкин отметил, что главную роль в строительстве этой важнейшей переправы сыграли президенты России и Азербайджана.

Все финальные решения по строительству были достигнуты в сентябре 2018 года во время встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи.

«Спустя год с лишним эта работа завершается, действительно, прекрасным мостом», — заключил Орешкин.

В знак открытия моста по нему проехали первые автомобили со стороны азербайджанской и российской границы. Ранее Максим Орешкин заявлял, что мост через Самур – важная часть международного транспортного коридора «Север — Юг».