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13:08   24 Декабря 2019
Россия

Путин позвонил главе Азербайджана, чтобы поздравить его с 58-летием

Путин позвонил главе Азербайджана, чтобы поздравить его с 58-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения по телефону, сообщили в кремлевской пресс-службе 24 декабря.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем рождения», — указано в публикации.

Президенту республики во вторник исполняется 58 лет. Как указали в пресс-службе, коллеги также обсудили актуальные вопросы взаимодействия стран. Ранее Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму. В ней он признался, что дорожит доверием именинника и сложившимся между ними взаимопониманием.

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Автор: Анна Манц
#путин #азербайджан #алиев #звонок #день рождения

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