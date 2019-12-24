Армения и РФ согласовали основные вопросы меморандума по биобезопасности

Остались технические корректировки. Об этом сообщил во вторник, 24 декабря, посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, основные вопросы меморандума по биобезопасности между Арменией и Россией согласовали.

«Меморандум по вопросам биобезопасности находится в высокой степени готовности​​​. Все сущностные вопросы согласовавли», — сказал Копыркин.

Остались технические корректировки и межведомственные согласования, продолжил дипломат. Проблем с заключением меморандума по биобезопасности нет.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Ереване, что Россия и Армения завершили переговоры о допуске российских специалистов на армянские биолаборатории, поэтому вскоре страны подпишут меморандум.

По его словам, документ проходил межведомственное согласование, поэтому Москва рассчитывает, что в ближайшее время его подпишут. Меморандум создаст дополнительные возможности для взаимодействия России и Армении в сфере биологической безопасности.