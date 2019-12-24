Вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих необходимо проработать, указали в Кремле
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой. Об этом передает корреспондент ФАН 24 декабря.
Он отметил, что данный вопрос поднимался неоднократно, однако сейчас по нему нет четкой позиции.
«По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — сказал Песков.
Напомним, что ранее на итоговой пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала освобождение малоимущих, то есть тех, чья зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
«Вчера мы приняли закон, который повысил минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей. Может быть, такой критерий взять: те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц», — указывала спикер.