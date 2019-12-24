Вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих необходимо проработать, указали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой. Об этом передает корреспондент ФАН 24 декабря.

Он отметил, что данный вопрос поднимался неоднократно, однако сейчас по нему нет четкой позиции.

«По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — сказал Песков.

Напомним, что ранее на итоговой пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала освобождение малоимущих, то есть тех, чья зарплата находится на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).