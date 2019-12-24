Матвиенко призвала власти быть в диалоге с гражданами по вопросам мусорной реформы

Власть должна быть в постоянном диалоге с населением по вопросам, которые связаны с проведением реформы мусорной отрасли, заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер выступила против изменения законодательства в этой области.

В ходе пресс-конференции по итогам 2019 года, Матвиенко отметила, что мусорная реформа протекает «очень болезненно» для страны, особенно для регионов. По мнению спикера Совфеда, в данном вопросе присутствует множество проблем, которые не решить единой реформой без тщательной подготовки и исследования. Матвиенко заявила, что обработать можно лишь 70% мусора. Все остальное придется сжигать, для этого необходимо строительство мусоросжигательных заводов.

«Ментально люди у нас очень критично относятся к любому предложению по строительству мусоросжигательных заводов, опасения людей поняты. Мы должны быть постоянно в диалоге с нашим населением, говорить, объяснять, показывать, надо убедить наших граждан, что это (строительство заводов) будет экологически безопасно», — отметила Матвиенко.

Необходимо также объяснить гражданам тариф, который вводится для реализации данной реформы. Он не должен быть резким и высоким. Матвиенко подчеркнула, что пока не стоит менять законодательство о реформе мусорной отрасли, поскольку к закону сейчас много претензий и следует понять «что не получается, что надо изменить».

В январе этого года в России стартовала реформа мусорной отрасли. Главная цель реформы – решить проблемы несанкционированных мусорных свалок, научиться более цивилизованно обращаться с отходами. Санкт-Петербург, Москва и Севастополь имеют право отложить переход на новую систему до 2022 года.