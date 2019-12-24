Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла срыв полетов в новогодние праздники, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров обратился в Росавиацию и Минтранс с предложением о расторжении договора с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует 20 лет. В Росавиации сообщили, что более 700 самолетов авиакомпаний РФ зарегистрированы именно на Бермудах. Расторжение договора должно помочь перевести самолеты в реестр РФ.

Как отметили в АТОР, на новогодние праздники рынок увеличил объем на 10-15 процентов, но нехватка лайнеров будет заметна не в праздники, а позднее. Сейчас запланированные новогодние чартерные программы будут выполнены, отметили в Ассоциации.