Эксперты оценили нововведения в экзамен на права

Среди нововведений в правилах экзамена на получение водительских прав есть очень удачные предложения, но есть и потенциально опасные. Об этом эксперты рассказали РИА Новости.

Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел поддержал нововведения о возможном обжаловании оценки инспектора, однако обучение вождению на автомагистралях посчитал опасным.

«Есть, конечно, правильные, но есть и совершенно непонятные изменения. Например, подать жалобу и обжаловать неправильную оценку инспектора — это замечательно, это просто шикарно, я двумя руками «за». По поводу (введения) одного экзамена оценки качества вождения — тоже вопросов никаких. А вот зачем учебному автомобилю выезжать на автомагистраль? Это может быть достаточно опасно — и для того, кто учится, и для окружающих», — сказал он.

Орел считает, что обучаться вождению можно и на дорогах со спокойным движением, ведь единственная разница – это скорость.

Председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов также не оценил езду учениками на оживленных автомагистралях. Холодов убежден, что нужно не менять правила сдачи экзамена, а серьезнее подойти к профессионализму инструкторов.

«Мне кажется, здесь нужно подойти другим образом, усилить контроль на сдаче экзамена в ГИБДД и поработать с фото- и видео фиксацией побольше. Например, если в течение двух лет после получения водительского удостоверения водитель попал в аварию или совершил серьезное нарушение, чтобы можно было отсмотреть видео обязательно с последующей оценкой тех, кто экзамены принимал… Если вдруг окажется, что экзамены тоже принимались некачественно, то здесь уже можно оценку сотруднику давать», — рассказал Холодов.

Более того, эксперт предложил бесплатно доучивать тех, кто не сдал. По его мнению, автошколе намного выгоднее сразу правильно научить человека вождению, чем потом переучивать несколько раз. Также он предложил ввести в автошколах вступительные экзамены, что в дальнейшем автошкола несла ответственность только за тех водителей, которых сама отобрала.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, по котором в 2020 году проведут реформу по подготовке водителей. По новым правилам теперь предполагается учебная езда по магистралям, а также объединенный экзамен по вождению, вместо привычных «площадки» и «города». Новые правила сдачи экзаменов на водительские права вступят в силу 1 января 2020 года. Уже с октября 2020 года будущим водителям предстоит сдавать единый экзамен, который будет длиться 30 минут.