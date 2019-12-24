Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

 Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Силуанов рассказал о росте доходов россиян
Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

 Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия
ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

 Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Силуанов рассказал о росте доходов россиян
Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

 Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия
ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
12:47   24 Декабря 2019
Россия

Объемы расселения жителей аварийных домов будут наращивать с 2020 года

Объемы расселения жителей аварийных домов будут наращивать с 2020 года

Министерство строительства и ЖКХ России намерено наращивать объемы расселения людей, живущих в аварийных домах, с будущего года. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев 24 декабря на пресс-конференции по итогам работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год.

«Сейчас каждый год у нас пойдет серьезное наращивание объемов, когда мы будем расселять за миллион квадратных метров жилья», — указал он.

По его словам, в уходящем году были налажены механизмы программы.

Согласно планам министерства, к 2024 году должны быть расселены почти 700 тысяч россиян. Вместе с тем, за этот же период планируется ликвидировать 12 миллионов квадратных метров аварийной жилплощади.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минстрой #расселение #аварийное жилье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...