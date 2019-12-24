Объемы расселения жителей аварийных домов будут наращивать с 2020 года

Министерство строительства и ЖКХ России намерено наращивать объемы расселения людей, живущих в аварийных домах, с будущего года. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев 24 декабря на пресс-конференции по итогам работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год.

«Сейчас каждый год у нас пойдет серьезное наращивание объемов, когда мы будем расселять за миллион квадратных метров жилья», — указал он.

По его словам, в уходящем году были налажены механизмы программы.

Согласно планам министерства, к 2024 году должны быть расселены почти 700 тысяч россиян. Вместе с тем, за этот же период планируется ликвидировать 12 миллионов квадратных метров аварийной жилплощади.