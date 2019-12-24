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12:45   24 Декабря 2019
Россия

Путин 24 декабря выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны

Путин 24 декабря выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны

Российский лидер оценит угрозы региональных конфликтов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин во вторник, 24 декабря, выступит на расширенном заседании коллегии министерства обороны, передает Федеральное агентство новостей.

«Будет содержательное большое выступление с Шойгу», — добавил представитель Кремля.

После президент вручит государственные награды в военном подразделении. Также организовали выставку в национальном центре обороны, поэтому значительную часть рабочего дня Владимир Путин проведет там, а потом — в Кремле, где встретится с руководством палаты национального собрания.

Еще запланировали другие встречи. В конце рабочего дня президент встретится с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #минобороны #шойгу

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