Путин 24 декабря выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны

Российский лидер оценит угрозы региональных конфликтов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин во вторник, 24 декабря, выступит на расширенном заседании коллегии министерства обороны, передает Федеральное агентство новостей.

«Будет содержательное большое выступление с Шойгу», — добавил представитель Кремля.

После президент вручит государственные награды в военном подразделении. Также организовали выставку в национальном центре обороны, поэтому значительную часть рабочего дня Владимир Путин проведет там, а потом — в Кремле, где встретится с руководством палаты национального собрания.

Еще запланировали другие встречи. В конце рабочего дня президент встретится с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, резюмировал Песков.