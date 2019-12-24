Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

 Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Силуанов рассказал о росте доходов россиян
Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

 Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия
ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

 Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Силуанов рассказал о росте доходов россиян
Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

 Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия
ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
12:45   24 Декабря 2019
Политика

Трамп пригрозил Пелоси потерей места в Палате представителей из-за затягивания импичмента

Трамп пригрозил Пелоси потерей места в Палате представителей из-за затягивания импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нарушением конституции то, что демократы не направляют обвинение в сенат. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер опубликовал в Twitter сообщение о том, что считает нарушением конституции затягивание импичмента демократами.

«Нэнси Пелоси, которая однажды уже лишилась места в Палате представителей и своего поста спикера и скоро лишится их снова, делает все, что в ее силах, чтобы отсрочить отправку статей импичмента , которые не были поддержаны ни одним республиканцем ", — написал он.

Трамп убежден, что таким поведением демократы пытаются «подчинить себе Сенат». Однако, несмотря на громкие заявления президента, в конституции по прежнему нет закона, который ограничивал бы сроки подачи обвинения в рамках импичмента в Сенат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#сша #трамп #импичмент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...