Трамп пригрозил Пелоси потерей места в Палате представителей из-за затягивания импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нарушением конституции то, что демократы не направляют обвинение в сенат. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер опубликовал в Twitter сообщение о том, что считает нарушением конституции затягивание импичмента демократами.

«Нэнси Пелоси, которая однажды уже лишилась места в Палате представителей и своего поста спикера и скоро лишится их снова, делает все, что в ее силах, чтобы отсрочить отправку статей импичмента , которые не были поддержаны ни одним республиканцем ", — написал он.

Трамп убежден, что таким поведением демократы пытаются «подчинить себе Сенат». Однако, несмотря на громкие заявления президента, в конституции по прежнему нет закона, который ограничивал бы сроки подачи обвинения в рамках импичмента в Сенат.