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 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
12:29   24 Декабря 2019
Россия

В МИД РФ состоялись российско-турецкие консультации по Ливии

В МИД РФ состоялись российско-турецкие консультации по Ливии

В Министерстве иностранных дел РФ состоялись российско-турецкие консультации по вопросам Ливии. Страны договорились оказывать содействие урегулированию кризиса в стране, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Со стороны России выступал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Представителем Турции был заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал.

«По итогам заинтересованного обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов по ливийской проблематике, включая оказание возможного содействия скорейшему урегулированию кризиса в этой стране», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #турция #ливия

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