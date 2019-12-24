В МИД РФ состоялись российско-турецкие консультации по Ливии

В Министерстве иностранных дел РФ состоялись российско-турецкие консультации по вопросам Ливии. Страны договорились оказывать содействие урегулированию кризиса в стране, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Со стороны России выступал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Представителем Турции был заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал.