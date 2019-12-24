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12:33   24 Декабря 2019
Россия

Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ в Боткинской больнице

Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ в Боткинской больнице

Актрису и худрука Московского театра «Современник» Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в Боткинской больнице, сообщает ТАСС.

Врачи диагностировали у 86-летней Галины Волчек двустороннее воспаление легких, как минимум в течение недели она будет находиться с аппаратом.

Галину Волчек госпитализировали в понедельник, 23 декабря. Сначала сообщалось, что у нее обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой, но позднее директор «Современника» Игорь Попов рассказал, что у нее проблемы с легкими.

Также ряд СМИ сообщал, что художественный руководитель театра находится в коме, но эти данные официально не подтвердили. В театре выразили надежду, что со здоровьем Галины Волчек все будет в порядке.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госпитализация #общество #галина волчек

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