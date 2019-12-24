Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

 Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Силуанов рассказал о росте доходов россиян
Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

 Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия
ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

 Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Силуанов рассказал о росте доходов россиян
Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

 Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия
ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
12:29   24 Декабря 2019
Весь мир

Президент Южной Кореи призвал Японию полностью отменить экспортные ограничения

Президент Южной Кореи призвал Японию полностью отменить экспортные ограничения

Токио необходимо вернуть экспортную политику в состояние до введения ограничений в отношении Сеула. Об этом заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

«Меры Японии по регулированию экспорта должны вернуться к уровню, что был до 1 июля», — сказал президент.

Японский премьер ответил, что впервые за три года диалог по экспортной политике между Токио и Сеулом «ведется с пользой». По его словам, в будущем этот диалог поможет разрешить проблемы между Японией и Южной Кореей.

Мун Чжэ Ин обсудил с Синдзо Абэ разницу позиций в отношении проблемы подневольного труда корейских граждан в период японской колонизации Кореи (1910–1945 гг.). Президент и премьер отметили необходимость не только скорого разрешения этого спора, но и возобновления частых встреч лидеров Японии и Южной Кореи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#япония #южная корея #синдзо абэ #мун чжэ ин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...