Президент Южной Кореи призвал Японию полностью отменить экспортные ограничения

Токио необходимо вернуть экспортную политику в состояние до введения ограничений в отношении Сеула. Об этом заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

«Меры Японии по регулированию экспорта должны вернуться к уровню, что был до 1 июля», — сказал президент.

Японский премьер ответил, что впервые за три года диалог по экспортной политике между Токио и Сеулом «ведется с пользой». По его словам, в будущем этот диалог поможет разрешить проблемы между Японией и Южной Кореей.

Мун Чжэ Ин обсудил с Синдзо Абэ разницу позиций в отношении проблемы подневольного труда корейских граждан в период японской колонизации Кореи (1910–1945 гг.). Президент и премьер отметили необходимость не только скорого разрешения этого спора, но и возобновления частых встреч лидеров Японии и Южной Кореи.