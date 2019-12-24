Президент Южной Кореи призвал Японию полностью отменить экспортные ограничения
Токио необходимо вернуть экспортную политику в состояние до введения ограничений в отношении Сеула. Об этом заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
«Меры Японии по регулированию экспорта должны вернуться к уровню, что был до 1 июля», — сказал президент.
Японский премьер ответил, что впервые за три года диалог по экспортной политике между Токио и Сеулом «ведется с пользой». По его словам, в будущем этот диалог поможет разрешить проблемы между Японией и Южной Кореей.
Мун Чжэ Ин обсудил с Синдзо Абэ разницу позиций в отношении проблемы подневольного труда корейских граждан в период японской колонизации Кореи (1910–1945 гг.). Президент и премьер отметили необходимость не только скорого разрешения этого спора, но и возобновления частых встреч лидеров Японии и Южной Кореи.
<한·일·중 정상회의 공동언론발표> 오늘 리커창 총리님, 아베 총리님과 나는 20년 간 발전해온 양국 협력의 중요성을 다시 확인하고, ‘향후 10년 3국 협력 비전’을 채택했습니다. 동아시아 평화,번영의 새시대를 열고, 지속가능한 세계를 선도하는 이정표가 되길 기대합니다. https://t.co/94yPtt1Nvs pic.twitter.com/XglVsyds5h— 문재인 (@moonriver365) 24 декабря 2019 г.