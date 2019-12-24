Матвинеко заявила, что нет необходимости законодательно запрещать мобильники в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая во вторник на итоговой пресс-конференции высказала мнение, что нет нужды вносить какие-то поправки в действующее законодательство относительно запрета на использование мобильных телефонов в школах.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что запрет на мобильники был введен более чем в 10 тысячах российских школ, которые выполнили методические рекомендации, разработанные Роспотребнадзором, Министерством просвещения, Рособрнадзором и Российской академией.
Комментируя этот вопрос в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года, Валентина Матвиенко отметила:
«На мой взгляд, никаких изменений [вносить] в законодательство не требуется [по ограничению мобильных телефонов в классах]. По итогам учебного года мы подведем итоги, как эти рекомендации работают, и, возможно, как-то их дополним или уточним, если в этом будет необходимость».
Также она добавила, что принятые в некоторых школах меры, были приняты не по команде, а по результату совета, с педагогами, учениками и их родителями. В каждом регионе это решение принималось на основе своих традиций и особенностей.
«Ряд регионов приняли решение о полном запрете использования телефонов во время занятий. Большинство организовали таким образом работу, что при входе в класс ученик сдает телефон на время занятия, а по окончании занятия его забирает», — добавила Матвиенко.