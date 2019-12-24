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12:32   24 Декабря 2019
Россия

Матвинеко заявила, что нет необходимости законодательно запрещать мобильники в школах

Матвинеко заявила, что нет необходимости законодательно запрещать мобильники в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая во вторник на итоговой пресс-конференции высказала мнение, что нет нужды вносить какие-то поправки в действующее законодательство относительно запрета на использование мобильных телефонов в школах.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что запрет на мобильники был введен более чем в 10 тысячах российских школ, которые выполнили методические рекомендации, разработанные Роспотребнадзором, Министерством просвещения, Рособрнадзором и Российской академией.

Матвинеко заявила, что нет необходимости законодательно запрещать мобильники в школах

Комментируя этот вопрос в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года, Валентина Матвиенко отметила:

«На мой взгляд, никаких изменений [вносить] в законодательство не требуется [по ограничению мобильных телефонов в классах]. По итогам учебного года мы подведем итоги, как эти рекомендации работают, и, возможно, как-то их дополним или уточним, если в этом будет необходимость».

Также она добавила, что принятые в некоторых школах меры, были приняты не по команде, а по результату совета, с педагогами, учениками и их родителями. В каждом регионе это решение принималось на основе своих традиций и особенностей.

«Ряд регионов приняли решение о полном запрете использования телефонов во время занятий. Большинство организовали таким образом работу, что при входе в класс ученик сдает телефон на время занятия, а по окончании занятия его забирает», — добавила Матвиенко.

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Автор: Александр Люблинский
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