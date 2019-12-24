В новогодние праздники на МЖД пустят дополнительные поезда

В период новогодних праздников на Московской железной дороге (МЖД) будут курсировать более 100 дополнительных пригородных поездов и экспрессов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

«Всего в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года назначено дополнительно 116 поездов. Наибольшее количество пригородных поездов и межобластных экспрессов (до Рязани, Владимира, Калуги, Тулы) будут выходить в рейсы в новогоднюю и рождественскую ночи», — заявили в пресс-службе.

Дополнительные поезда в период новогодних праздников будут курсировать на Ярославском, Белорусском, Савеловском, Казанском, Горьковском, Рижском, Киевском и Курском направлениях. Движение электричек на Московском транспортном узле будет организовано по следующей схеме: 30 и 31 декабря – в соответствии с расписанием пятницы, с 1 по 6 января – расписание субботы, 7 и 8 число – расписание воскресенья, и 9 января – расписание четверга.

На время проведения праздников некоторые экспрессы и электропоезда поменяют маршруты и периодичность курсирования.