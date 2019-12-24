Судебные приставы ищут Бузову из-за долгов по ЖКУ

Приставы возбудили против певицы Ольги Бузовой исполнительное производство из-за неоплаченных долгов по «коммуналке», следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 24 декабря.

По информации портала «Мировые судьи Санкт-Петербурга», шоувумен не оплатила коммунально-жилищные услуги в петербургской квартире. Долг превышает десять тысяч рублей. Из-за этого управляющая компания подала соответствующий иск против Бузовой.