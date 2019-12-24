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12:54   24 Декабря 2019
Россия

Матвиенко предложила Верховной Раде диалог

Матвиенко предложила Верховной Раде диалог

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности Совфеда начать межпарламентский диалог в «нормандском формате» с новым составом Рады Украины.

«Сама идея межпарламентского диалога стран-участниц нормандского формата, такого парламентского измерения, безусловно, очень полезная. И она могла бы внести такой межпарламентский диалог», — сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.

Спикер добавила, что такие переговоры могут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, но это будет непросто.

Матвиенко убеждена, что диалог будет успешным, только если в переговорах будут участвовать представители разных партий и оппозиции.

Для начала межпарламентского диалога в «нормандском формате» необходимо получить согласие от представителей всех стран «нормандской четверки». По словам Матвиенко, представитель сената Франции уже пытался инициировать такие переговоры, но у него не получилось, так как он не получил ответа от Верховной Рады.

«Мы со своей стороны, безусловно, как Совет Федерации готовы и подключиться, и использовать наших опытных дипломатов, которые работают в Совете Федерации, являются сенаторами. Будем надеяться, что, может быть, вот сегодня с учетом нового состава Верховной Рады такое движение станет реальным», — добавила Матвиенко.

Ранее Спикер Совфеда заявила о существовании предпосылок для серьезного улучшения российско-украинских отношений и призвала власти Украины предпринять решительные шаги, чтобы урегулировать ситуацию на Украине и улучшить отношения между странами.

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #матвиенко #совет федерации #нормандский формат

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