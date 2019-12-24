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12:15   24 Декабря 2019
Россия

Матвиенко призвала сделать 31 декабря выходным днем на законодательном уровне

Матвиенко призвала сделать 31 декабря выходным днем на законодательном уровне

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать 31 декабря выходным днем на законодательном уровне. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совфеда.

«Нужно на законодательном уровне принять решение и в следующем году сделать 31 декабря выходным днем», — заявила Валентина Матвиенко.

В ноябре 2019 года депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому 31 декабря может стать выходным, при этом количество рабочих дней не изменится. В министерстве труда РФ отметили, что в 2019 году такое решение принять уже не удастся.

Ряд глав российских регионов самостоятельно приняли решение о выходном дне для госслужащих в последний день года, а глава Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустам Минниханов даже проводили опрос в Instagram, чтобы люди смогли высказать свое мнение.

Во вторник, 24 декабря, глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не будет делать 31 декабря в регионе выходным днем для госслужащих, так как не хочет, чтобы одни люди в этот день отдыхали, а другие работали.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #матвиенко #политика #совет федерации #выходной #31 декабря

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