Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать 31 декабря выходным днем на законодательном уровне. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совфеда.

«Нужно на законодательном уровне принять решение и в следующем году сделать 31 декабря выходным днем», — заявила Валентина Матвиенко.

В ноябре 2019 года депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому 31 декабря может стать выходным, при этом количество рабочих дней не изменится. В министерстве труда РФ отметили, что в 2019 году такое решение принять уже не удастся.

Ряд глав российских регионов самостоятельно приняли решение о выходном дне для госслужащих в последний день года, а глава Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустам Минниханов даже проводили опрос в Instagram, чтобы люди смогли высказать свое мнение.

Во вторник, 24 декабря, глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не будет делать 31 декабря в регионе выходным днем для госслужащих, так как не хочет, чтобы одни люди в этот день отдыхали, а другие работали.