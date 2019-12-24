Демократы надеются на помощь экс-юристконсульта Белого дома в новых обвинениях Трампа

Представители Демократической партии Соединенных Штатов обратились в суд с просьбой вызвать для показаний бывшего юристконсульта Белого Дома Дональда Макгана и надеются с его помощью найти новые поводы для предъявления импичмента президенту Дональду Трампу.

Суд решит, может ли Макган быть вызван для показаний. Если решение будет положительным, есть шанс, что противники действующего американского президента предъявят дополнительные статьи к двум уже утвержденным Палатой представителей.

Комитет нижней палаты направил документ с требованием рассмотреть кандидатуру Макгана для дачи показаний в апелляционный суд округа Колумбия. Он был опубликован в понедельник, 23 декабря.

«Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях, утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента», — гласит текст документа.

Несмотря на уже утвержденные статьи, демократы продолжают искать новые поводы для обвинения Трампа в злоупотреблении полномочиями. Если показания Макгана состоятся и докажут превышение полномочий главы США, возможно новое голосование по импичменту.

Макган получил повестку о даче показаний немногим после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о приписываемых России попытках вмешаться в президентские выборы США и сговоре Трампа с Москвой. Расследование показало, что никаких доказательств сговора не присутствует, Трамп и Москва изначально это утверждали.