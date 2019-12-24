Депутат Ленобласти предложил устанавливать на оружие «маячки»

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил устанавливать на гражданское оружие «маячки», с помощью которых полиция могла бы отслеживать его перемещение.

С подобным предложением Петров обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву. По мнению депутата, необходимо использовать возможности, полученные с развитием цифровых технологий, для повышения уровня безопасности в стране.

«Прошу вас рассмотреть возможность оборудования продаваемого на территории Российской Федерации гражданского оружия специальными цифровыми- или радио- маячками, которые помогут сотрудникам правопорядка в режиме реального времени следить за перемещением оружия их владельцами и в случае необходимости принимать превентивные меры по пресечению вероятных преступлений, связанных с несанкционированным использованием оружия», — пишет Петров в своем обращении.

Декоративные, мелкокалиберные или спортивные виды оружия оснащать такими маяками не имеет смысла, считает Петров. Устанавливать слежку необходимо только за оружием, разработанным на базе боевого или имеющего повышенную мощность ведения огня.