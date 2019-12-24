Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

 Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Силуанов рассказал о росте доходов россиян
Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

 Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия
ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

Собянин анонсировал работу столичного транспорта в новогоднюю ночь

 Силуанов рассказал о росте доходов россиян

Силуанов рассказал о росте доходов россиян
Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

Украинцы не готовы праздновать Рождество по примеру Европы

 Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия

Власти Украины намерены уравнять электронные сигареты и табачные изделия
ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

ООН должна приложить больше усилий для урегулирования в Сирии — сенатор

 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
12:02   24 Декабря 2019
Россия

Депутат Ленобласти предложил устанавливать на оружие «маячки»

Депутат Ленобласти предложил устанавливать на оружие «маячки»

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил устанавливать на гражданское оружие «маячки», с помощью которых полиция могла бы отслеживать его перемещение.

С подобным предложением Петров обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву. По мнению депутата, необходимо использовать возможности, полученные с развитием цифровых технологий, для повышения уровня безопасности в стране.

«Прошу вас рассмотреть возможность оборудования продаваемого на территории Российской Федерации гражданского оружия специальными цифровыми- или радио- маячками, которые помогут сотрудникам правопорядка в режиме реального времени следить за перемещением оружия их владельцами и в случае необходимости принимать превентивные меры по пресечению вероятных преступлений, связанных с несанкционированным использованием оружия», — пишет Петров в своем обращении.

Декоративные, мелкокалиберные или спортивные виды оружия оснащать такими маяками не имеет смысла, считает Петров. Устанавливать слежку необходимо только за оружием, разработанным на базе боевого или имеющего повышенную мощность ведения огня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #оружие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...