Американский эсминец USS Ross зашел в порт Одессы

Это 13-й заход военного корабля Североатлантического альянса в Черное море в 2019 году. Во вторник, 24 декабря, американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71) зашел в порт Одессы.

По информации украинского издания «Думская», около девяти утра по местному времени на рейде порта произошла встреча с лоцманским катером, а через час USS Ross пришвартовали к причалу 1-К, что на Карантинном молу.

Эсминец относится к ранней версии кораблей типа «Арли Берк», который построили на верфи Ingalls Shipbuilding и спустили на воду в марте 1996 года, приписав к морской базе Норфолк, штат Виргиния. Длина корабля — 154 метра, ширина — 20, осадка 9,3 (с подводной гидроакустической станцией). Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют USS Ross до 32 узлов.

[Forwarded from Dumskaya - Odessa news] ⁠⚓️ (https://t.co/LivkTnStLD) The USS Ross DDG71 missile destroyer entered the Odessa sea port this morning. pic.twitter.com/Ry4bOoAKOn