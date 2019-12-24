Зарегистрированные очаги кори в трех регионах РФ локализованы, об этом сообщает Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, что за последний месяц возникли очаги заболеваемости корью в Тюменской области, а также в Якутии и на Ставрополье. Сейчас ведомство сообщает, что очаги локализованы, а медики продолжают работу по подчищающей иммунизации людей.

Как отмечает Роспотребнадзор, за последние годы в Россию стали чаще завозить корь из других стран, но эпидемиологическая ситуация остается стабильной. При этом показатель заболеваемости корью в РФ в десятки раз ниже, чем в европейских странах, заявили в ведомстве.

Подчищающая иммунизация населения в России проходит с весны 2019 года и будет продолжаться в будущем году, отметили в Роспотребнадзоре. В этом году прививки против кори поставили 1,1 миллиона человек, среди них — работающие в стране мигранты.