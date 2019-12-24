Пушков считает, что генсек НАТО намерен встретиться с Путиным ради тактического маневра

«Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости», — объяснил свою позицию он.