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11:54   24 Декабря 2019
Россия

Пушков считает, что генсек НАТО намерен встретиться с Путиным ради тактического маневра

Пушков считает, что генсек НАТО намерен встретиться с Путиным ради тактического маневра

Член Совета Федерации Александр Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о допустимой встрече с Владимиром Путиным.

Генсек НАТО Йен Столтенберг недавно заявил в беседе с немецким агентством DPA, что готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, «если сложатся условия». Сенатор Пушков прокомментировал данное заявление в Twitter.

«Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости», — объяснил свою позицию он.

Пушков убежден, что генсек североатлантического альянса намерен использовать переговоры с российским лидером ради «тактического маневра», пишет РИА Новости.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #путин #нато #пушков

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