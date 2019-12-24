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11:46   24 Декабря 2019
Россия

Утро в Петербурге началось с очередных сообщений о минированиях судов

Утро в Петербурге началось с очередных сообщений о минированиях судов

Анонимные сообщения с угрозами взрывов вновь поступили в Санкт-Петербургские суды утром во вторник, 24 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

По информации пресс-службы, эвакуируются Сестрорецкий и Дзержинский районные суды. Эвакуация также проходит в Петроградском, Василеостровском, Колпинском, Петродворцовом и Куйбышевском районных судах Петербурга.

Помимо судов, под угрозами взрывов также оказались аэропорт Пулково и несколько мостов, сообщают в пресс-службе. Названия мостов не уточняются.

«Мы работаем в штатном режиме, усилены меры безопасности», — сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Представители компании «Мостотрест» сообщили, что для них такая ситуация «не новая», специалисты проверяют указанные объекты в спокойном режиме.

С конца ноября на электронную почту Санкт-Петербургских судов начали поступать анонимные электронные сообщения об угрозе «минирования». Автор писем требовал перевести 120 миллиона рублей в биткоинах на электронный кошелек и периодически «минировал» школы, торговые центра, больницы и станции петербургского метрополитена.

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Автор: Роман Самойлов
#санкт-петербург #минирование #суды

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