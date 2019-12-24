Эксперт не верит в импичмент Трампа

Директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что несмотря на уже вынесенный президенту США Дональду Трампу импичмент, позиции президента все еще сильны, поэтому можно ожидать новых обвинений Трампу в следующем году.

Несмотря на импичмент, у демократов все еще нет кандидата, способного составить конкуренцию действующему президенту, поэтому они пытаются найти другие поводы для обвинений Трампу.

«Поэтому демократы, видя эти свои слабости, но не набравшись смелости признать это, занимаются изобретательством, пытаясь найти еще какие-то слабые места у Трампа, а их у него, конечно же, много», – сказал Гарбузов РИА Новости.

По мнению Гарбузова, даже политик от Демократической партии Джо Байден пока уступает нынешнему президенту США, поэтому можно ожидать, что в следующем году Трампу предъявят новые обвинения.

«Дело в том, что поскольку кампания еще в самом начале, все эти обвинения носят начальный характер. Думаю, со следующего года мы увидим еще больше обвинений в адрес Трампа», — добавил он.

Гарбузов поясняет, что демократы уже предъявили Трампу обвинения, однако заседающие в сенате республиканцы не поддержат обвинения против действующего президента.

«Понимая это, они начинают изобретать еще новые обвинения, надеясь, что кое-кто из республиканцев оторвется от своей фракции и проголосует против своего же президента-республиканца. Но я думаю, что это совершенно непроходные варианты», — заявил Гарбузов.

Демократическая партия Америки решила провести процедуру импичмента Трампа. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу. 18 декабря прошли дебаты и голосование по импичменту. Большинством голосов дело передали на рассмотрение в сенат.

Ранее американские социологи опросили жителей США об их отношении к импичменту Трампа. По их данным, мнения опрошенных разделили примерно поровну. Из тех, кто проголосовал против обвинения, 90% оказались республиканцами, в то же время поддержали недоверие к президенту 83% демократов.