Матвиенко заявила о необходимости нулевой ставки по ипотеке для многодетных
Многодетные семьи должны получать квартиры бесплатно, либо под ипотеку с нулевой ставкой, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции 24 декабря.
«Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — сказала она.
По ее словам, без многодетных семей невозможно эффективное развитие России в экономической и социальной сферах. Дело в том, что нынешней численности населения недостаточно для столь огромных территорий. К тому же, существуют объективные причины для спада демографии. Если же россияне будут знать, что при рождении третьего ребенка они получат квартиру бесплатно или на льготных условиях, то у них появится мотивация создавать большие семьи.
«Это ключевая вещь для любой семьи — жилье. Но в том числе надо и расширять строительство социального жилья и предоставлять бесплатно квартиры для многодетных семей», — подытожила спикер.