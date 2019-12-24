Многодетные семьи должны получать квартиры бесплатно, либо под ипотеку с нулевой ставкой, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции 24 декабря.

«Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», — сказала она.

По ее словам, без многодетных семей невозможно эффективное развитие России в экономической и социальной сферах. Дело в том, что нынешней численности населения недостаточно для столь огромных территорий. К тому же, существуют объективные причины для спада демографии. Если же россияне будут знать, что при рождении третьего ребенка они получат квартиру бесплатно или на льготных условиях, то у них появится мотивация создавать большие семьи.