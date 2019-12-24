Матвиенко призвала «гнать в шею» чиновников, позволяющих себе хамство

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что действующих в настоящее время мер по отношению к государственным служащим, позволяющим себе оскорбительное отношение к гражданам, достаточно и новые принимать не нужно.

Об этом спикер Совфеда заявил во вторник в ходе итоговой пресс-конференции, отметив, что чиновников нужно просто увольнять за хамское поведение.

По словам Матвиенко, чиновники – это государственные служащие, нанятые на работу гражданами, налогоплательщиками, чтобы выполнять полученную работу – оказывать населению услуги в соответствующей сфере.

«Поэтому ну вообще не сочетаются государственный служащий, чиновник и который хамит, грубит и оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Понимаете, гнать в шею», — подчеркнула она.

При этом Матвиенко добавила, что оскорбления недопустимы ни для кого, чиновники не должны оскорблять граждан, но и граждане не должны оскорблять чиновников.

Ранее, 10 декабря на заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин также высказался за то, что государственных и муниципальных служащих, которые оскорбляют граждан и ведут себя по-хамски, нужно увольнять.