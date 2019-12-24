Ходорковский поставил крест на «президентских» амбициях неудачника Навального

В беседе с корреспондентом интернет-издания Znak олигарх Михаил Ходорковский рассказал о разногласиях с главой признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексеем Навальным в части подхода к борьбе с «политическим режимом» в России. По словам бизнесмена, лидер так называемой российской «оппозиции» полагает важным сначала поменять президента, а уже потом менять саму государственную систему.

«Я скорее в это не верю. Я считаю, если на пост президента придет другой человек, то мы уже проиграли, потому что этот другой человек не будет проводить демократических реформ», - подчеркнул Ходорковский.

Долгий опыт размышлений

Отвечая на вопрос, поддерживал бы Ходорковский президентские амбиции Навального, олигарх заявил, что сейчас блогер имеет такую же возможность претендовать на пост президента России, как сам Ходорковский – на пост президента США, или наоборот.

«Я имею и образование, и долгий опыт размышлений в сфере государственного управления. Я человек, который верит в институты. Я абсолютно убежден, что институты под себя форматируют людей. Поэтому я противник того, чтобы пост президента в его нынешнем виде был занят кем бы то ни было, и Навальным в том числе», - объяснил свою позицию бизнесмен.

Он также заявил, что «на этапе смены власти» в России псевдооппозиционные движения должны выступить «в форме коалиционного механизма», чтобы передать президентские полномочия парламенту.

Второе «болотное дело»

Кроме того, Ходорковский раскритиковал действия Навального в рамках летних беспорядков в Москве. По словам олигарха, во время массовых акций протеста во главу угла необходимо ставить «вопрос поддержки или не поддержки людей в столкновении с произволом силовиков». Главный «мини-конфликт», возникший между бизнесменом и блогером, заключался именно в этом вопросе, так как, по словам Ходорковского, «группам Навального» не удалось объединить вышедших на улицы людей вокруг этой идеи, и в итоге «борцы с режимом» получили второе «болотное дело».

Ходорковский отметил, что его структуры всегда оказывают поддержку митингующим, которая выходит далеко за рамки предоставления юридической помощи задержанным.

«Мы пишем памятки и распространяем их среди людей о том, как надо себя вести», - уточнил олигарх, добавив, что в этом отношении с «навальновскими ребятами» у него разногласий нет.

При этом Ходорковский отказался отвечать на вопрос о контактах с Навальным, отметив, что это надо спрашивать непосредственно у самого главы ФБК, если, конечно, блогер сочтет нужным посвящать журналистов в подобного рода детали.

«Игра оппозиционных престолов»

Стоит отметить, что Михаил Ходорковский, как щедрый спонсор деятельности либеральной шайки российских псевдооппозиционеров по раскачиванию политической ситуации в России, тщательно проводит отбор людей, способных под его чутким руководством возглавлять «оппозиционное движение» в нашей стране.

Последние провалы Алексея Навального в этом русле, по всей вероятности, не устраивают олигарха, и поэтому не исключено, что он уже подыскивает претендента на место нового лидера оппозиции. Как ранее сообщало информационное агентство «Политика сегодня», своего рода «кастинг» на исполнителя «главной роли» у Ходорковского уже прошел молодой либертарианец Егор Жуков, приговоренный по обвинению в экстремизме к трем годам условно. Этим вполне объясняется такой ажиотаж вокруг персоны 21-летнего студента, в один миг превратившегося в настоящую «икону оппозиции».

Возможно, Навальный чувствует, как под его ногами «горит земля», и поэтому старается получить расположение бывшего екатеринбургского градоначальника Евгения Ройзмана, который является «карманным политиком» Михаила Ходорковского, и объединиться с ним в дальнейшей борьбе за власть. Однако вряд ли «дружеские пробежки» с сидевшим политиком могут конкурировать с гигантской «антироссийской машиной», работающей на деньги беглого олигарха.