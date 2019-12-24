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11:50   24 Декабря 2019
Россия

Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий

Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий

Нужна материальная мотивация в виде снижения налога​​​. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, ради развития предпринимательства нужно не только отменить налоги для микропредприятий, но и снизить налоги для малого бизнеса.

«Мне думается, что пришло время очень системно разобраться в причинах, принять, какие меры дополнительно нужны для малого и среднего бизнеса», — сказала Матвиенко.

Если снизить налоги надо на малый бизнес, тогда отдача будет гораздо больше, продолжила спикер СФ. Также Матвиенко напомнила, что всегда поддерживала либо минимизацию, либо снятие, либо послабление налогового бремени для малого и среднего бизнеса.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #матвиенко #налоги #малый бизнес

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