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 Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт

Российско-турецкое патрулирование положительно сказывается на ситуации в Сирии - эксперт
11:34   24 Декабря 2019
Россия

Задержанный в Симферополе гражданин РФ подозревается в госизмене

Задержанный в Симферополе гражданин РФ подозревается в госизмене

Задержанный в Симферополе гражданин России подозревается в госизмене, сообщает Управление ФСБ.

Речь идет о россиянине Иване Яцкине, его арестовали в Крыму. Сейчас Яцкина этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Как сообщает ТАСС, Яцкину уже устанавливали срок ареста, но сейчас его продлили до 16 марта 2020 года. При этом заседание проходило в закрытом режиме, хотя судебный материал не содержал грифа секретности.

Иные подробности задержания не приводятся. Также пока неизвестно, какие конкретно действия совершил арестованный.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #фсб #происшествия #чп #симферополь

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