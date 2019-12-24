Задержанный в Симферополе гражданин РФ подозревается в госизмене

Задержанный в Симферополе гражданин России подозревается в госизмене, сообщает Управление ФСБ.

Речь идет о россиянине Иване Яцкине, его арестовали в Крыму. Сейчас Яцкина этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Как сообщает ТАСС, Яцкину уже устанавливали срок ареста, но сейчас его продлили до 16 марта 2020 года. При этом заседание проходило в закрытом режиме, хотя судебный материал не содержал грифа секретности.

Иные подробности задержания не приводятся. Также пока неизвестно, какие конкретно действия совершил арестованный.