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11:30   24 Декабря 2019
Россия

На Новый год телезрители смогут посмотреть обновленную «Иронию судьбы»

На Новый год телезрители смогут посмотреть обновленную «Иронию судьбы»

В ночь с 31 декабря на 1 января телеканалы страны покажут передачи, полюбившиеся всем жителям России. Зрители увидят трансляции с главных праздничных площадок столицы, «отреставрированную» версию фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» и, конечно, «Новогодний голубой огонек».

«Более полусотни музыкальных номеров снимались на фоне достопримечательностей столицы. Зрители Первого канала увидят залитую огнями канатную дорогу в Лужниках, ярмарку на Манежной, инновационный парк «Сколково», ажурный павильон «Казахстан» на ВДНХ, парящий мост в Зарядье – всего более 30 живописных локаций», — заявили в пресс-службе Первого канала.

Накануне Новогодней ночи, весь день на Первом будут показывать любимые всеми россиянами фильмы, такие как «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». 31 декабря, в 12:15 по московскому времени, на Первом покажут «Главный Новогодний Концерт».

На Новый год телезрители смогут посмотреть обновленную «Иронию судьбы»

Телеканал «Россия 1» в новогоднюю ночь соберет всех танцующих и поющих звезд, чтобы зрители вместе с ними могли вспомнить все то позитивное и светлое, что остается в уходящем году, сообщают в пресс-службе «России 1». Также телеканал впервые покажет «отреставрированную» версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!» с более насыщенными цветами и в качестве Full HD.

На телеканале НТВ отметили, что хотят вернуть праздник Нового года туда, где его и принято отмечать – в дома и в квартиры.

«31 декабря телеканал НТВ приглашает зрителей включиться в «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса». Этот музыкальный проект остается верным своим традициям живого звука и теплого дружеского общения, гостей и участников ждут неожиданные музыкальные коллаборации и рок-н-ролльные аранжировки хитов», — сообщают в пресс-релизе телеканала.

В домашнем и уютном квартирнике будут участвовать такие артисты, как Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Василий Сюткин, Николай Расторгуев и Александр Розенбаум. Зрители также смогут увидеть на своих экранах рок-группы, представленные коллективами «Сплин», «Би-2», «Animal Джаz» и «Сурганова и оркестр».

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Автор: Роман Самойлов
#новый год #телепрограмма

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